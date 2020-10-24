В Хабаровском крае сняты ограничения на движение по дороге Хабаровск-Лидога-Ванино Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Этим утром было введено ограничение на дороге Хабаровск-Лидога-Ванино на движение междугородних пассажирских автобусов в связи с сильным снегопадом и как следствие гололедом.

Однако ко второй половине дня погода нормализовалась, к тому же на трассу вышли дорожные рабочие, которые занимаются очисткой дорожного полотна, поэтому было принято решение введенное ограничение снять. Тем не менее спасатели продолжают дежурить на магистралях чтобы в случае необходимости прийти на помощь водителям.

- Группы спасателей МЧС России продолжают дежурство на трассах края до стабилизации обстановки, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Тем не менее, водителям следует соблюдать меры безопасности! Будьте предельно внимательны на дороге, особенно на перекрестках, поворотах, спуска и подъемах, где наиболее сложные участки.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, налажен оперативный обмен информацией.