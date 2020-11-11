Неправильные парковщики в Хабаровске «заработали» полтора миллиона рублей штрафов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неправильные парковщики в Хабаровске «заработали» полтора миллиона рублей штрафов. Таков итог работы с нарушителями за 10 месяцев 2020 года. Автолюбители в нарушение правил оставляют свои авто на детских площадках, зеленых зонах и под окнами жилых домов.

- В общей сложности к ответственности привлекли более 2,2 тысячи горожан, причем 20 процентов из них - не единожды, - рассказал Владимир Шубич, начальник отдела городского управления административно-технического контроля (АТК).

Напомним, согласно административному кодексу предусмотрена ответственность за неправильную парковку. Так, для физических лиц сумма штрафа варьируется от 500 до 2,5 тысячи рублей, для юридических - от 10 до 25 тысяч рублей. При повторном нарушении заплатят от 2,5 до четырех тысяч рублей физлица и от 50 до 80 тысяч организации.

Ранее редакция «КП»-Хабаровск» рассказывала, куда в Хабаровске обращаться с жалобой на нарушителей парковки.