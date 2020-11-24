На стадионе «Юность» в Хабаровске заливают лед для конькобежцев Фото: Администрация Хабаровска

На стадионе «Юность» в Хабаровске заливают лед для конькобежцев. Пока спортсмены точат конки, первые старты на беговой дорожке начнутся в декабре. К слову, это будет единственный под открытым небом лед, который годится для тренировок конькобежцев.

- Основная задача этой заливки - сделать идеальную для скольжения конькобежцев полукилометровую трассу. Наличие ливневки и уклонов между футбольным полем и беговой легкоатлетической дорожкой усложняет процесс. Пока дренажная система не заполнится и не замерзнет, невозможно будет привести поле и дорожку к единому уровню, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Заливку планируют закончить к 10 декабря. Также необходимо будет отшлифовать и отполировать лед специальными машинами. Пока неясно, удастся ли открыть каток для массовых посещений, но тренировки будут проводить с соблюдением санитарных требований. Информацию о работе других городских катков, стоимости катания и проката, смотрите по ссылке.