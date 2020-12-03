Тигры охотились на собак в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на 3 декабря 2020 года, в Хабаровском крае с начала года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными 226 раз выезжала для проверки обращений граждан. Из них 83 были подтверждены специалистами.

- В период с 26 ноября по 3 декабря в регионе случилось две конфликтные ситуации с крупными хищниками. Так, амурский тигр 29 ноября задавил бродячую собаку. Инцидент случился на окраине поселка Корфовский Хабаровского района, - рассказали в краевом минприроды.

Также амурский тигр на территории придорожного кафе «Анюта» в Нанайском районе пытался поймать дворовую собаку. Инцидент случился 1 декабря на 251 километре трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. В отношении людей тигр не проявлял агрессии. С хозяином кафе провели профилактическую беседу по поводу содержания домашних животных в ареале обитания амурского тигра. Жителей и гостей региона призывают соблюдать рекомендации по поведению при встрече человека с медведем.