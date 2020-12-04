В хабаровской поликлинике №11 назначили исполняющего обязанности главврача ФОТО: региональный минздрав

В хабаровской поликлинике №11 назначили исполняющего обязанности главврача. Должность займет Ольга Костина. Кадровые изменения связаны со скоропостижной смертью руководителя медучреждения Веры Пак. Об этом рассказали в краевом минздраве.

К обязанностям исполняющей обязанности главврача Ольга Костина приступит 8 декабря. Ей 63 года. Окончила Хабаровский государственный медицинский институт в 1979 по специальности «Лечебное дело». Начинала работать врачом-интерном в хабаровской городской больнице №10.

Позже работала в должности главного врача «Территориального консультативно-диагностического центра» в Комсомольске-на-Амуре и главным врач «Городская клиническая больница №11» Хабаровска. На новую работу Ольга Костина переходит с должности главного врача «Санатория Уссури». Вакантную должность в санатории займет Михаил Бакулин, имеющий руководящий опыт работы в медицинских организациях, на промышленных предприятиях, в органах исполнительной власти.