Ну уборщицу, ударившую школьника в Хабаровске, завели уголовное дело

Техничка дала мальчику пощечину, он ответил ей тем же Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Скандал вокруг школы №49 в Хабаровске продолжает обрастать подробностями. Напомним, что между уборщицей и семиклассником во время перемены завязалась драка. Техничка дала мальчику пощечину, он ответил ей тем же.

Уборщица и мальчик кричали друг на друга, женщина не стеснялась в крепких выражениях. Школьник обвинил техничку в том, что от нее «перегаром за километр несет». Дальше оппоненты обменялись пощечинами.

Есть два мнения на сложившийся конфликт: школьники утверждают, что мальчик курил в туалете, за что на него и взъелась уборщица. Администрация учреждения говорит, что техничка не дала ребенку ключ от кабинета и нецензурно высказалась.

Реальную причину драки выясняют компетентные органы - проверки проводят прокуратура и управление образования. 65-летняя уборщица после инцидента попала под уголовное дело.

- В отношении технического работника одной из школ Хабаровска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Побои». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.