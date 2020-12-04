Подравшемуся с уборщицей семикласснику и его родителями принесли извинения в Хабаровске

После скандала уборщица написала заявление по собственному желанию Фото: Скриншот с видео

Особенное внимание сейчас приковано к хабаровской школе №49. Напомним, что 3 декабря во время перемены подрались уборщица и семиклассник. Оппоненты кричали друг на друга и обменялись пощечинами.

Женщина подкрепляла крики крепким словцом, мальчик обвинил уборщицу в том, что она выпившая. Школьники утверждают, что конфликт начался из-за того, что семиклассник курил в туалете, администрация учреждения говорит: «Техничка не дала ребенку ключ от кабинета и нецензурно высказалась в сторону ребенка».

После скандала уборщица написала заявление по собственному желанию. Объяснить причины своего поступка женщина не смогла. Уже экс-техничка стала фигурантом уголовного дела по статье «Побои».

- Она извинилась перед всем классом, извинения родителям мальчика принесла и я. Заявление они не писали, сказали, что претензий у них нет, - сказала «КП» Вера Абросимова, директор МБОУ «СШ № 49 имени героев-даманцев».

Свои проверки проводят также прокуратура и городское управление образования.