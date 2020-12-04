Снега будет мало: в Хабаровском крае погода приготовила не зимний сюрприз Фото: Ольга КИВА

Синоптики озвучили далеко не зимний прогноз для декабря. Как утверждают специалисты, причиной теплой и сухой погоды в регионе стал так называемый широтный тип атмосферной циркуляции и господство азиатского антициклона. Два этих обстоятельства привели к дефициту осадков.

- В начале декабря также сохраняется теплая и сухая погода. До конца первой декады декабря существенных изменений в погоде не ожидается. В целом температурный фон будет на 2-7 градусов выше климатической нормы, а снега по-прежнему будет мало, осадки пройдут от небольших до умеренных и лишь местами, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

В Хабаровске не будет морозно, но и снегопады тоже не ожидаются. Возможно, в отдельные дни будет небольшой снег. Температуры воздуха в первой декаде декабря в краевом центре ожидаются в пределах -10 -17 градусов, днем до -3 -8, ветер умеренный.