Рождественская донорская акция в Хабаровске стала уже доброй традицией. Несмотря на сильные морозы люди приходят на краевую станцию переливания крови для того чтобы пополнить ее запасы.- 160 жителей Хабаровска сдали 112 литров крови, в том числе 200 доз тромбоцитов-клеток крови, крайне необходимых для переливания пациентам с онкогематологическими заболеваниями, лечение которых не может прерываться, - рассказали в минздраве Хабаровского края. - Благодарим всех доноров.Как отмечают на станции переливания крови только в первый день акции ее посетили 85 доноров, которые сдали 38 литров крови крайне необходимой пациентам. По словам специалистов только в Хабаровске в новогодние праздники переливание крови получили более 100 пациентов, а из экспедиции станции было выдано 218 доз тромбоцитов и 35 литров эритроцитов.