Председатель избирательной комиссии Хабаровского края покидает свой пост с 11 января. Напомним, что Геннадий Накушнов написал заявление по собственному желанию еще в декабре 2020 года. Он возглавлял региональный избирком с 2012 года.Свой пост Геннадий Накушнов покидает по большей части по здоровью. Он рассматривает несколько вариантов работы, некоторые из них связаны с политикой.- Около 18 лет жизни отдано работе по обеспечению избирательных прав граждан. За это время я был членом комиссии с правом решающего голоса, секретарем, зампредседателя, председателем. Мы провели много избирательных кампаний по выборам в различные органы власти, обеспечивая законность и свободное волеизъявление граждан, - написал в своем инстаграме Геннадий Накушнов.