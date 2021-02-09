Заболеваемость коронавирусом в ЕАО на девятое февраля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации правительства Еврейской автономной области, по состоянию на утро девятого февраля в области с нарастающим итогом зафиксировано 4242 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии от болезни 4036 человек. Умерли 110 пациентов.

- Госпитализированы 29 человек в инфекционный госпиталь области, 67 больных лечатся на дому амбулаторно, - рассказали в пресс-службе правительства. - В области развернуто 88 ковидных коек, занято из них 29.

Дома на карантине остаются сидеть 155 человек. За минувшие сутки в области провели 50 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

В области продолжается массовая вакцинация населения. Напомним, прививка от новой коронавирусной инфекции проходит в два этапа. Между прививками должно пройти не менее 21 дня. В ЕАО полную ревакцинацию прошли 157 человек, то есть они поставили сначала первую прививку, затем выждали нужный срок и поставили вторую прививку.

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