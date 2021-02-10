Прокуратура проверяет Хабаровский детский сад, в котором выявили кишечную инфекцию Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В детском саду «Родничок» в Хабаровске прокуратура Индустриального района начала проверку в связи с выявлением кишечной инфекции в дошкольном учреждении по поручению прокурора.

Инфекция выявлена у пятерых детей и двоих работников.

- Всеми сотрудниками пищеблока детского сада, а также сотрудниками пищеблоков всех муниципальных образовательных организаций города сданы анализы на кишечную инфекцию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры города Хабаровска.

В учреждении проверят исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки и при выявлении нарушений прокуратура будет принимать соответствующие меры.

Напомним, в феврале 2021 года в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» выявлена кишечная инфекция у пяти воспитанников и двух работников учреждения. Информация об этом распространилась в социальных сетях, и следственный комитет организовал по этому поводу процессуальную проверку.

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