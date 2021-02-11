Остановку напротив 11 больницы Хабаровска все-таки сделают Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска, принял решение поставить дополнительную остановку по просьбам жителей Индустриального района. Объект хотят видеть на улице Краснореченской, напротив городской больницы №11. Вчера, 10 февраля, градоначальник отправился на выездное совещание по этому вопросу, после чего собрал специалистов для обсуждения.

На встрече обсудили возможные варианты решения вопроса, и в результате заседания мэром было принято решение - остановка будет.

- Сейчас нужно учесть все технические нюансы и определить сумму, необходимую для выполнения работ, - сказал градоначальник.

Напомним, жители Индустриального района города обратились в администрацию с просьбой поставить напротив 11 больницы остановку общественного транспорта, так как людям пенсионного возраста трудно добираться до медицинского учреждения. Ранее, при реконструкции дороги по улице Краснореченской, остановку «МЖК» перенесли к трамвайной остановке. Жителям старшего возраста перенос остановки причиняет неудобства.

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