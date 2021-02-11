Майора хабаровской полиции уволили после видео в TikTok: МВД дало официальный комментарий

Свой аккаунт в соцсети женщина удалила после скандала

Полиция Хабаровского края прокомментировала скандал с участковым уполномоченным, которая сняла странное видео в TikTok. Напомним, что Ирина В. (имя изменено - прим. ред.) на кадрах строила гримасы под трек с незамысловатым текстом. Видео попало в социальные сети.

На опубликованных кадрах Ирина в полицейской форме с погонами майора гримасничает под незамысловатые слова: «Выпусти газы», как робот, пусти «шептуна». Сейчас видео удалено, как и аккаунт женщины, но, как известно, из интернета почти ничего не исчезает - соцсети подхватили и распространили ролик. Кадры попали руководству региональной полиции, которая дала официальный комментарий.

- В ходе мониторинга интернета выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции города Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудников органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника - автора и участника видеоролика - проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом, - прокомментировала Ирина Щеголева, начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Хабаровскому краю.

Коллеги Ирины осуждают поступок и говорят: «Если хочешь снимать такие видео, делай это не по форме и никуда не выкладывай».

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