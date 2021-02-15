Насмерть сбили женщину в Хабаровске в выходные Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За прошедшие выходные, 13 и 14 февраля, в городе Хабаровске произошло 55 дорожно-транспортных происшествий. В девяти из них пострадали люди - 13 человек. В одном из происшествий скончалась женщина.

- Авария, в результате которой погибла женщина, произошла в субботу, 13 февраля, в центре города, - рассказали в ГИБДД города Хабаровска. - Водитель ехал по переулку Студенческому и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на двух переходивших дорогу женщин. В результате чего одна из пешеходов скончалась при проведении реанимационных мероприятий. Вторая женщина госпитализирована с множеством травм и переломом.

В общей сложности за выходные было 529 нарушений правил дорожного движения. Среди них больше всего не предоставления пешеходам преимущества, часто и сами пешеходы нарушают правила, переходя дорогу в неположенном месте. Кроме того, часто автомобилисты ездят не пристегнувшись, выезжают на дорогу пьяными, неправильно перевозят детей.

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