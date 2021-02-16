Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: пункты обогрева для водителей на трассах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Из-за пришедшего снежного циклона в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года, на территории региона работают пункты обогрева для водителей. Дежурство организовали спасатели на основных трассах автомобильного сообщения в Хабаровском крае, в частности на трассах Хабаровск - Владивосток, Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск - Селихино - Николаевск. На участках расположены мобильные группы, у которых есть полноприводная техника.

Один из пунктов обогрева расположен на 49 километре трассы Хабаровск - Лидога - Ванино. Там можно перекусить и погреться, зарядить телефон, получить первую помощь. Там же дежурство несут аварийно-спасательные машины.

В Хабаровске на Комсомольской площади стоит снегоболотоход «Лось», при необходимости он поможет водителям справиться со стихией.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, основные риски связаны с подачей электроэнергии. Ремонтные бригады дежурят и готовы выехать на возникающие аварии. Все аварийные службы держат руку на пульсе.

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