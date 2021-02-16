На этот раз снежный циклон, накрывший Хабаровский край 16 февраля 2021 года не застал врасплох ни городских коммунальщиков, ни тем более специальные службы, отвечающие за безопасность людей.Сообщения о том, что в регионе ожидается мощный снегопад и сильный ветер рассылались за несколько дней до наступления ЧС. Заранее были приняты меры для того чтобы обеспечить безаварийное прохождение циклона.Тем не менее, не все вняли предупреждениям и остались дома. Так в районе поселка Тополево спасателям пришлось оказывать помощь людям, попавшим в дорожно-транспортное происшествие.- ДТП произошло с участием сразу трех автомобилей, один из которых съехал в кювет, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Прибывшие к месту аварии спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России помогли пассажирам выбраться из транспортного средства и пересесть в другой автомобиль. Медицинская помощь и деблокировка не потребовалась.Напомним что сейчас в связи с прохождением снежного циклона по территории Хабаровского края 16 февраля 2021 года на 49 километре автотрассы Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом в Комсомольск-на-Амуре Амурский спасательный центр МЧС России развернул мобильный пункт обогрева для попавших в циклон водителей.С самого утра на дорогах Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Владивосток, Селихино-Николаевск-на-Амуре дежурят пять 5 мобильных групп спасателей. Их задача – оказывать помощь путешественникам застигнутым непогодой.В самом Хабаровске приведен в повышенную готовность пожарно-спасательный гарнизон города, а на Комсомольской площади краевого центра дежурит снегоболотоход «Лось» Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и 2 КАМАЗа.Напомним, что в трех районах хабаровского края продолжаются проблемы с электроснабжением из-за аварий на ЛЭП. Мобильные бригады энергетиков пытаются исправить ситуацию и вернуть людям в дома электричество.Так же ограничено движение пассажирских автобусов на автодорогах регионального значения Советская Гавань – Ванино – Монгохто в Советско-Гаванском и Ванинском районах и Селихино – Николаевск-на-Амуре Николаевского района. До улучшения погоды закрыта и паромная переправа Ванино – Холмск.По данным метеорологов снежный циклон в Хабаровском крае продлится два дня – 16 и 17 февраля 2021 года. Специалисты ожидают опасных метеорологических явлений в большинстве районов Хабаровского края. Прогнозируются сильные снегопады, ветер и метели, особенно в долинах рек и на побережье Татарского пролива. На дорогах заносы и снежный накат.