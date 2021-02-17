Когда пройдет снежный циклон по Хабаровскому краю: прогнозы метеорологов

Снежный циклон в Хабаровском крае начал постепенно слабеть Фото: Петр МОЛОТОВ

Снежный циклон в Хабаровском крае постепенно идет на спад. В краевом центре рано утром прекратился снег, однако ветер усилился. В остальных районах края ситуация также постепенно улучшается.

- Обильные осадки в виде снега значительно ослабли днем 17 февраля. Ветер усилился до 24 метров в секунду. Непогода больнее всего ударила по населенным пунктам на побережье - здесь порывы ветра достигали 35 метров в секунду, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

Больше всего пострадали Советская Гавань и Ванино. В этих населенных пунктах введен режим ЧС. Ветром срывало обшивку и крыши домов, от порывов выбивало окна, падали опоры энергоснабжения и незакрепленные конструкции.