Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Когда пройдет снежный циклон по Хабаровскому краю: прогнозы метеорологов

«КП» выяснила, когда пройдет снежный циклон по Хабаровскому краю
Петр МОЛОТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Снежный циклон в Хабаровском крае начал постепенно слабеть

Снежный циклон в Хабаровском крае начал постепенно слабеть

Фото: Петр МОЛОТОВ

Снежный циклон в Хабаровском крае постепенно идет на спад. В краевом центре рано утром прекратился снег, однако ветер усилился. В остальных районах края ситуация также постепенно улучшается.

- Обильные осадки в виде снега значительно ослабли днем 17 февраля. Ветер усилился до 24 метров в секунду. Непогода больнее всего ударила по населенным пунктам на побережье - здесь порывы ветра достигали 35 метров в секунду, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

Больше всего пострадали Советская Гавань и Ванино. В этих населенных пунктах введен режим ЧС. Ветром срывало обшивку и крыши домов, от порывов выбивало окна, падали опоры энергоснабжения и незакрепленные конструкции.

СтихияСнежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года