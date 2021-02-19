Один из пострадавших в ДТП на трассе Хабаровск-Троицкое в тяжелом состоянии Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проинформировало о новых подробностях дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня утром, 19 февраля, на федеральной трассе А-376.

- По уточненной информации, в автобусе находились 16 человек и водитель, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Прибывшие на место происшествия спасатели из села Малышево деблокировали водителя автобуса.

Трое пострадавших в этой аварии госпитализированы в медицинские учреждения. Двое получили травмы легкой и средней тяжести, а один мужчина пострадал серьезнее, в тяжелом состоянии он доставлен ККБ №2 Хабаровска. Остальные пассажиры в порядке, они уехали на попутном транспорте в место назначения.

Напомним, утром 19 февраля спасатели получили информацию о ДТП. Маршрутный автобус, следующий по маршруту «Хабаровск - Троицкое», съехал в кювет. В результате в аварии пострадали люди. Госавтоинспекция разбирается в произошедшем.

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