Традиционное возложение цветов к Вечному огню прошло в Хабаровске

Цветы и венки возложили к Вечному огню в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В преддверии Дня защитника Отечества в Хабаровске прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню. В церемонии приняли участие первые лица города и края - врио губернатора Михаил Дегтярев, мэр краевого центра Сергей Кравчук, военнослужащие и общественники.

Традиционная церемония началась с минуты молчания - собравшиеся почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. После этого к Вечному огню и к мемориалу в честь воинов-интернационалистов участники возложили цветы и венки.

Цветы и венки возложили к Вечному огню в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

- Сегодня в Хабаровске проживают более 1300 ветеранов Великой Отечественной войны, 160 из которых сражались на ее фронтах, а более тысячи ковали победу в тылу. Многие из них, несмотря на возраст, помогают воспитывать молодое поколение патриотов. Именно благодаря инициативе и активной работе ветеранов краевой столице присвоено почетное звание «Город воинской славы». Наша задача - быть достойными этого высокого титула, - сказал на церемонии Сергей Кравчук.

Напомним, вечером 23 февраля хабаровчане увидят традиционный салют. Будут задействованы несколько десятков артиллерийских орудий и установок для запуска фейерверков.