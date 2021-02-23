Обстановка в Хабаровском крае на 23 февраля: погода, пожары Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Праздничный день 23 февраля начался в Хабаровском крае спокойно. Опасных метеорологических явлений гидрометцентр не прогнозирует.

- За минувшие сутки в регионе произошло 12 пожаров. Из них четыре пожара ликвидированы в жилом секторе, еще восемь на других объектах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 23 февраля в Хабаровске продолжает идти небольшой снег.

- Температура ночью от - 20 до -22, а днем от -9 до -11, ветер западного направления - 5-12 метров в секунду, - рассказали в ведомстве.

На юге Хабаровского края существенных осадков не ожидается. Днем температура от -8 до -13 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В центре региона также без существенных осадков, лишь в Совгаванском и Ванинском районах ожидается небольшой снег. Днем от -6 до -14 градусов.

На севере края местами пройдет небольшой снег. Днем температура от -9 до -17 градусов. Ветер западного, северо-западного направления 5-14 метров в секунду.

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