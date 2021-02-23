Следком выясняет обстоятельства гибели ребенка в пожаре в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае, в связи с трагедией - гибелью ребенка в пожаре 22 февраля, следственный комитет занялся изучением обстоятельств и выяснением причины возгорания.

Напомним, в частном доме села Сергеевка вчера, 22 февраля ночью случился пожар. В результате погиб ребенок, родители и еще двое детей успели спастись. Отец не смог найти в горящем доме еще одного ребенка. Двое выживших детей госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Жизни двоих детей - девочек - вне опасности.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Причинение смерти по неосторожности.

На месте пожара работу ведет следственная группа, криминалисты. Из дома изымают вещи и предметы, которые могут иметь для дела значение. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности электрики. Органы выяснят причины и обстоятельства происшествия и кто будет нести ответственность за произошедшее.

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