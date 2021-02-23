Мужчина уснул с сигаретой и сжег дом с двумя собаками внутри в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области произошел пожар в поселке Хинганск, Облученского района. Сообщение о возгорании поступило пожарным в половине четвертого часа дня вчера, 22 февраля.

- Очевидцы заметили черный дым из частного деревянного дома и позвонили в пожарную охрану, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, - Жители поселка знали, что в этом доме живет мужчина преклонных лет с сыном-инвалидом. По словам односельчан, мужчины вели асоциальный образ жизни.

В момент возгорания сын отсутствовал, а отец уснул с непотушенной сигаретой в руках. Разбудил мужчину запах дыма, он вскочил и выбежал на улицу, ждать помощи пожарных. Сын прибежал к дому и попытался спасти из помещения двух собак и вещи, однако разбив окно он лишь усилил горение.

Спасатели несколько часов тушили пожар в доме. Строение сгорело до основания, в доме погибли две собаки. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Мужчина это подтвердил, сознавшись, что курил в постели.

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