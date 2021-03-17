«Дальневосточную ипотеку» получили еще 259 семей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

С начала текущего года в Хабаровском крае «Дальневосточную ипотеку» получили 259 семей. Всего в программе приняли участие уже 2,4 тысячи заемщиков, кредитов взято на общую сумму порядка девяти миллиардов рублей. Жителей региона по-прежнему интересует льготная программа кредитования - до 2%. В прошлом году, сразу после старта программы, такую ипотеку оформили за два с половиной месяца в два раза больше семей, чем в этом году. Тогда был бум, так как только запустили программу.

- Средняя сумма ипотечного кредита составляет около 3,75 миллиона рублей. Деньги выдают на покупку или строительство жилья на территории Дальнего Востока, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Кредит взять могут молодые семьи или граждане РФ, получившие «дальневосточный гектар» и желающие строить там дом.

По ипотеке предусмотрен первоначальный взнос в размере 15%. Ипотеку выдают 16 банков.

К слову, программа обсуждалась и на онлайн-форуме «ProДФО» в Якутии.

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