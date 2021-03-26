Режим ЧС отменен в Комсомольском районе Хабаровского края

Режим ЧС из-за снежного циклона действовал больше месяца Фото: Петр МОЛОТОВ

В Комсомольском районе Хабаровского края отменен режим чрезвычайной ситуации, действовавшей с 17 февраля 2021 года.

Напомним, 16 и 17 февраля Хабаровский край накрыл мощный снежный циклон. Основной удар стихии пришелся на населенные пункты на побережье - Советскую Гавань и Ванино. Сильным ветром там срывало крыши домов, а люди не могли нормально передвигаться по улицам - их просто сбивало с ног. В районах 17 февраля был введен режим ЧС. Под ударом также оказался и Комсомольский район.

Оперативно ликвидировать последствия циклона правительство края поручило муниципалитетам. Из краевого бюджета выделили более 47 миллионов рублей.