Стали известны подробности пожара на Советской улице в Хабаровске

В квартире загорелись мебель и домашние вещи Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровске 26 марта загорелась квартира на первом этаже дома №11 по Советской улице. Стали известны подробности ЧП. Так, спасатели помогли эвакуироваться жильцам, а информация о пострадавших не подтвердилась.

Пожар случился в 21:03 часа в квартире на первом этаже. Загорелись мебель и домашние вещи. Спасатели вывели из задымленного дома четверых человек, которые не могли выйти на улицу сами. Двое жильцов эвакуировались до прибытия пожарных. Всех осмотрели медики, их состояние оценили как удовлетворительное.

- Благодаря слаженной работе пожарных расчетов в 21:31 огонь был локализован, в 21:32 ликвидировано открытое горение. О полной ликвидации возгорания подразделения доложили в 22:06 часа, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Пожар тушили 28 человек и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

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В тушении задействованы порядка 30 пожарных и около восьми единиц техники (подробнее)