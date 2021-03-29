Аквапарк в Хабаровске подключат к теплу за 120 миллионов рублей

Аквапарк обещают сдать в 2022 году Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский аквапарк готовятся подключить к тепловым сетям. Стоимость этой процедуры составит более 120 миллионов рублей. Половина этих средств уйдет на развитие тепловых сетей и тепловых пунктов. Тепловая нагрузка объекта составит 6,74 гигакалорий в час.

Аквапарк закрытого типа, который сейчас строят в Хабаровске, будет единственным в России. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров, площадь зеркала воды составит 2150 квадратных метров.