Аквапарк в Хабаровске подключат к теплу за 120 миллионов рублей

Аквапарк обещают сдать в 2022 году
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровский аквапарк готовятся подключить к тепловым сетям. Стоимость этой процедуры составит более 120 миллионов рублей. Половина этих средств уйдет на развитие тепловых сетей и тепловых пунктов. Тепловая нагрузка объекта составит 6,74 гигакалорий в час.
Аквапарк закрытого типа, который сейчас строят в Хабаровске, будет единственным в России. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров, площадь зеркала воды составит 2150 квадратных метров.