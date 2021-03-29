Погода на 30 марта: в Хабаровске пройдет дождь и возможно мокрый снег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжает царствовать циклон. Вот уже несколько дней на территории региона идут дожди, местами падает мокрый снег. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на 30 марта.

- В краевой столице во вторник, 30 марта пройдут небольшие осадки, в основном дождь, но может пойти и мокрый снег. Температура соответствующая, днем от +4 до +6 градусов. Ветер дует с северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На юге Хабаровского края днем и ночью будет дождь и также мокрый снег местами. Правда днем потеплеет до +9 градусов. Ветер такой же, как в региональном центре.

Центральные районы края тоже находятся под воздействием циклона. Осадки будут в виде дождя и местами мокрого снега. Тепло, до +9 градусов днем будет за окном.

В северных районах региона ситуация сложнее, днем осадки по всей части края, а в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах будет метель. Отметка термометра на нуле. Ветер порывами до 20 метров в секунду.

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