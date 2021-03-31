Студенты колледжа искусств лично рассказали о проблемах Михаилу Дегтяреву Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев побывал в Хабаровском краевом колледже искусств и пообщался со студентами. Колледжу были подарены два рояля на 85-летие учреждения, глава региона лично послушал, как звучит подарок.

Врио губернатора пообщался с ребятами о перспективах учебы, о востребованности профессий, о том, как обстоят дела в рынком вакансий в регионе. Молодежь смогла задать интересующие вопросы и сообщить о наболевших проблемах.

Одна из волнующих тем для ребят – материально-техническое оснащение колледжа. Нет станков для обучения декоративно-прикладному искусству, не хватает спортинвентаря. Еще одна проблема – удаленность общежития от колледжа.

- Трудоустройство выпускников в учреждениях культуры нашего края является приоритетной задачей, поэтому министерству культуры необходимо подготовить предложения по целевой подготовке одаренных выпускников колледжа в высших учебных заведениях России, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона добавил, что в ближайшее время в колледже необходимо обновить оснащение колледжа, кроме того, для учреждения приобретут собственный автобус для поездок на гастроли.

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