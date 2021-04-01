Погода 2 апреля: в Хабаровске будет тепло, до +15 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вчера, 1 апреля, МЧС сообщило о надвигающемся на северные районы региона циклоне. Он принесет с собой дожди и мокрый снег. Однако краевую столицу циклон в этот раз обойдет стороной. Буйствовать стихия будет с 3 апреля. А вот что ждет край сегодня, 2 апреля:

Как сообщают синоптики, в Хабаровске днем будет по-весеннему тепло, воздух прогреется до +15 градусов. Омрачит немного день ветер, он будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Но осадков не ожидается.

- Южные районы Хабаровского края также без дождей или снега. Днем будет теплее, чем в Хабаровске, на один градус. Однако и ветер чуть сильнее - до 14 метров, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Что касается центральных районов края, то здесь только в Верхнебуреинском муниципальном районе пройдет небольшой дождь. В остальных районах осадков не будет. Днем тепло, градусник покажет от +8 до +16 градусов.

Север края пока без осадков, циклон еще не дошел. Днем 2 апреля до +12 градусов.

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