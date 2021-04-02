Еще двое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за минувший четверг, 1 апреля, еще два человека не справились с вирусом и умерли.

Борются за жизнь сейчас еще семь человек, трое из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Врачи стараются нормализовать и улучшить их состояние.

- Еще 47 жителям края диагностировали коронавирус за прошлый день. Выписали по выздоровлению 56 человек, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - В регионе свободными остаются 270 коек для больных коронавирусом из развернутых 738.

В Хабаровске больше всего заболевших - 30 человек за сутки, в Хабаровском районе трое заболели, в Комсомольске восемь. В Совгаванском районе два новых случая, а в Ванинском, Комсомольском, Солнечном и Аяно-Майском по одному. Нарастающим итогом в крае ковид диагностировали 50688 жителям. Выздоровели из них 48286 человек. На лечении остаются еще 2054 человека.

В крае вышли из режима самоизоляции учреждения стационарного типа - дома престарелых и интернаты. Теперь постояльцы могут видеться с родными, а персонал будет работать не вахтами, а в нормальном доковидном режиме.

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