Из-за коммунальной аварии в двух домах Хабаровска отключили воду Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске по состоянию на утро, 5 апреля, в двух домах города отключили водоснабжение. Причина остановки в одном из домов - порыв стояка в квартире. И холодную, и горячую воду отключили в доме на улице 65-летия Победы. Горячую воду не подают в доме №7 по улице Квартал 40-летия Победы. Здесь причина - порыв розлива.

Общая обстановка в городе: вчера днем дороги чистили 26 машин. Убрали больше 118 кубов мусора и песка. Дороги, пешеходные и прибордюрные зоны, остановки подметают.

- За минувшие сутки в городе случилось два пожара и 10 возгораний, - сообщили в пресс-службе администрации города. - На дорогах произошло 20 аварий. Скорую помощь вызывали 724 раза.

По городу 5 апреля курсируют 564 автобуса, 18 троллейбусов и 31 трамвай. За сутки в городе коронавирус диагностировали 27 хабаровчанам.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.