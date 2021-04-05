Строительство проблемного дома в центре Хабаровска возобновят по инициативе главы региона Фото: Правительство Хабаровского края

Проблемный дом – долгострой на улице Фрунзе вновь оживет в Хабаровске и будет отстраиваться. На стройку почти 86 миллионов рублей предоставит Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, и еще почти 16 с половиной миллионов выделит край из бюджета. Об этом сказал Михаил Дегтярев. Фонд принял решение в прошлую пятницу.

Напомним, в 2005 году объект должна была построить и запустить подрядная организация. Строительство сильно затянулось, в 2019 году работы остановились вовсе. Подрядчик обанкротился. По объекту заключено было 56 договоров с дольщиками.

Сейчас на все необходимые манипуляции с документами и экспертизой, а также на поиск подрядчика уйдет несколько месяцев. Планируется, что осенью работы начнутся. Объект готов на 70%.

- В Москве состоялась встреча с руководителем Главгосэкспертизы Игорем Маныловым. Есть полное понимание, как будут помогать нашему краю в этих процессах. В два раза можем сокращать все сроки – просто административно и в личной коммуникации. В августе на площадке должно быть движение – вот задача краевому минстрою, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона отметил, что дольщики – приоритетный вопрос. Специалисты минстроя сообщили, что на объекте необходимо провести проверку – коммуникации, кровли, фасада. То есть работы вскоре начнутся.

Слышать население и решать вопросы и проблемы такого масштаба – основные задачи главы региона, на которые он обращает особое внимание. Благодаря его договоренности с Фондом защиты прав граждан, с «мертвой точки» сдвинулась стройка на проблемном объекте.

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