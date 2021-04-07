Школы в Хабаровской Березовке объединять в ближайшем будущем не будут Фото: Администрация Хабаровска

В поселке Березовка состоялось давно планируемое собрание городских властей и местных жителей. На повестке встречи стоял волнующий людей вопрос об объединении двух местных школ.

Мэр Хабаровска уверил собравшихся жителей и учителей, что никакого слияния не будет в ближайшее время. Он сообщил, что вопрос находился только на стадии обсуждения, а информацию сотрудник управления образования преподнес как данность и в искаженной форме. Сотрудник уже понес наказание - об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Участникам рассказали об успешном опыте слияния образовательных учреждений. Однако по школам в Березовке никакого решения принято не было. Для слияния сначала нужно глубоко проанализировать все аспекты и оценить рентабельность соединения. Поэтому о слиянии говорить рано. Более того, итоговые предложения будут выдвинуты на рассмотрение родителей и педагогов.

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