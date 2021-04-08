Пожар на траулере в Охотском море 8 апреля 2021: экипаж выбрасывает горящие вещи за борт

На рыболовецком траулере «Ахтиар» в Охотском море в 200 километрах от Магадана произошел пожар. Фото: Лемачко Б.В.

На рыболовецком траулере «Ахтиар» в Охотском море в 200 километрах от Магадана произошел пожар. На борту траулера находится 84 человека экипажа, эвакуация пока не требуется. Об этом «КП-Хабаровск» сообщили в южно-сахалинском морском спасательном подцентре.

По предварительной информации, в трюме находились упаковки с гофрокартоном в количестве 150 штук. Упаковочная тара от трения начала тлеть, в результате чего и произошло сильное задымление. Усилиями команды тлеющий материал был сброшен за борт. Рядом курсирует судно «Справедливый», которое готово в любую минуту оказать помощь морякам. На месте также дежурит судно экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

- Волны в районе нахождения судна достигают двух метров, ветер - 12 метров в секунду, - сообщили в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска, который координирует действия экипажа аварийно-спасательного судна.

Рыболовецкий траулер "Ахтиар" построен на верфях Гданьска в 1985 году. Порт приписки - Находка. Экипаж траулера добывал биоресурсы в Охотском море.

Напомним, это уже не первое ЧП на судне, ведущем промысел в Охотском море за последний месяц. 12 марта на судне «Залив Восток», которое находилось примерно в 300 километрах от Магадана, пострадала женщина. Вертолетом ее эвакуировали в Магадан.