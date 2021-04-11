Уголовное дело возбуждено после падения ребенка в шахту на заброшенном комбинате в Комсомольске

В настоящее время проводятся следственные действия Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения ребенка в шахту лифта в Комсомольске. Напомним, что 14-летний парень гулял по заброшенному мясокомбинату. Комсомольчанин сорвался и рухнул с высоты, получив переломы различной степени тяжести.

ЧП случилось 9 апреля 2021 года. После падения в шахту мальчика госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. За жизнь комсомольчанина борются врачи. Тем временем должностные лица местной мэрии стали фигурантами уголовного дела по статье «Халатность». Следствие считает, что они не приняли мер и не заставили собственника законсервировать «заброшку». В здание не должны были попасть посторонние.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.

Заброшенные здания как магнит притягивают детвору. Особенно подростки любят ездить по ветхим крышам на велосипедах.

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