Самая крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. На повестке дня стояла вакцинация. Спикеры заявили, что в край накануне поступило 67800 доз вакцины «Спутник V». Получат партии вакцины все прививочные пункты края. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Часть партии - 5100 доз вакцины - упакована в индивидуальные ампулы для выездной вакцинации. Остальное в обычных флаконах по пять доз, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения края. - Их распределят по районам.

На сегодняшний день в край поступило уже больше 146 тысяч доз препарата. Почти 60 тысяч человек поставили первую прививку и почти 40 тысяч закончили вакцинацию. Для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы 600 тысяч человек поставили прививки.

Напомним, в крае за прошлый день, 12 апреля, зарегистрировано 43 новых случая заболевания. К счастью, за сутки ни один человек не скончался от инфекции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.