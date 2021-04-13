Самая крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Хабаровский край
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. На повестке дня стояла вакцинация. Спикеры заявили, что в край накануне поступило 67800 доз вакцины «Спутник V». Получат партии вакцины все прививочные пункты края. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
- Часть партии - 5100 доз вакцины - упакована в индивидуальные ампулы для выездной вакцинации. Остальное в обычных флаконах по пять доз, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения края. - Их распределят по районам.
На сегодняшний день в край поступило уже больше 146 тысяч доз препарата. Почти 60 тысяч человек поставили первую прививку и почти 40 тысяч закончили вакцинацию. Для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы 600 тысяч человек поставили прививки.
Напомним, в крае за прошлый день, 12 апреля, зарегистрировано 43 новых случая заболевания. К счастью, за сутки ни один человек не скончался от инфекции.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;