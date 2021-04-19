Погода 20 апреля: в Хабаровске дует сильный ветер Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хороший такой гул стоит сегодня за окнами домов краевой столицы. Стекла буквально ходят ходуном, и так было на протяжении всей ночи. Днем ситуация особенно не улучшится, ветер по-прежнему будет довольно сильным, воздух прогреется лишь до +7 градусов, не выше. Северные районы Хабаровского края готовятся встретить сегодня циклон - метель и осадки. Кое-где ветер даже достигнет 22 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- Краевой центр без существенных осадков, как и южные районы региона, где днем до +9 градусов тепла. Ветер на юге края будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, - рассказали в МЧС. - Центральные районы ожидает температура в +14 градусов. Здесь в Совгаванском и Ванинском районах небольшие осадки и ветер.

Северная часть Хабаровского края особенно сильно ощутит пришедший циклон. Здесь метель, снегопад, ветер с порывами до 22 метров в секунду, а температура до +9 градусов.

О погоде на всю неделю можно узнать здесь.

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