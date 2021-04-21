«Весенняя неделя добра» проходит в Хабаровске Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Хабаровске началась «Весенняя неделя добра». До 24 апреля молодежь будет помогать людям, друг другу, животным, а также участвовать в благотворительных акциях и мероприятиях. Организует неделю городской центр досуга детей и молодежи. Мероприятие проходит уже несколько лет подряд. Оно направлено на повышение социальной активности у молодежи и поддержку людей, социально не защищенных. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Одна из акций недели - «Лучший друг». Люди будут помогать животным, привозить медикаменты и корма. Пожертвования можно привезти на улицу Ленина, 85, кабинет 105, - сообщили в мэрии.

Пройдет и донорская акция - «Яркий след». С 21 по 23 число можно сдать кровь на Волочаевской, 46. А 22 числа состоится общегородская зарядка и благотворительный марафон по бегу. Будет оказана помощь и пожилым людям в рамках акции «Новые тимуровцы». 23 числа активисты окажут адресную помощь.

Финиширует неделя экологическим квестом «Чистые игры» в субботу, 24 числа. Будет грандиозная уборка на скорость в районе арены «Ерофей».

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