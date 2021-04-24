«Гуляющий» лед на комсомольской трассе оказался из Казахстана

Даже ученые не смогли отличить дорогу в Казахстане с комсомольской трассой Фото: Скриншот с видео

Пейзажи в странах СНГ настолько схожи, что даже самый внимательный может спутать, два соседних государства. Так случилось в Хабаровском крае: даже ученые не смогли отличить дорогу в Казахстане с комсомольской трассой. Как говорится: кто не ошибается, тот ничего не делает.

«КП» писала о ледяных горах, которые выдавило якобы на комсомольскую трассу. Информацию изданию подтверждали ученые и рассказывали, что торосы «выползли» на дорогу с озера Гасси. Присланные в редакцию кадры только подтверждали информацию, а в краевом ГИБДД отметили: «На предполагаемое место выхода льда выехали наши сотрудники, проверяем».

Однако, как оказалось, стать свидетелями уникального явления довелось водителям в Казахстане. Явление случилось 18 апреля на трассе в Сарыкольском районе от села Севастопольский. Высота «гуляющего» льда оказалась порядка пяти метров, движение на время оказалось парализовано.

- Ледяная глыба закрыла дорогу примерно на протяжении 500 метров. Это все произошло из-за сильного ветра, - рассказывал СМИ Олжас Нургалиев, руководитель местного управления пассажирского транспорта.

«Комсомолка» приносит извинения читателям за то, что ввела читателей в заблуждение.