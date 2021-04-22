«Е-мое, я такого еще не видел»: глыбы льда выдавило на комсомольскую трассу

Весь берег водоема усеян глыбами льда Фото: Скриншот с видео

Ледоход в Хабаровском крае продолжает удивлять. В региональной столице торосы с реки выбрались на набережную, а это, между прочим, высота больше одного метра! В редакцию «КП» прислали видео, где огромное количество льда вышло на федеральную трассу Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

- Ничего себе! Е-мое! Такого я еще не видел! Это вообще! - восклицает автор видео.

Очевидцы ехали по трассе вдоль озера Гасси. На присланных кадрах видно, что весь берег водоема завален глыбами льда. Огромные торосы даже забрались на саму дорогу, фактически остановив движение. Белоснежные сверкающие горы удивили автомобилистов. Оно и понятно - в этом случае явление (кстати, оно называется «навал льда на берег» - прим. ред.) довольно редкое и завораживающее.

- Это уникальное явление, поскольку лед выдавливало не течением, а, скорее всего, ветром. При высоких уровнях воды, которые возникли в озере из-за подпора с Амура, лед двигало к берегу. В итоге его выдавило на дорогу, - рассказал «КП» Алексей Махинов, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

Пострадавших из-за разгула стихии нет. Сейчас, по некоторым данным, проезд расчищен.

Навал льда на берег случился и в Хабаровске. Глыба порядка метра в высоту вышла на набережную и снесла все на своем пути. Пока можно точно сказать о сломанных четырех пролетах ограждений. Ущерб будет оцениваться после того, как на Амуре завершится ледоход. По прогнозам гидрологов, река очистится в течение ближайших двух-трех дней. Аналогичный разгул стихии наблюдается на Большом Уссурийском острове.

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