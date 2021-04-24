Более 36 тысяч тонн опасных отходов планируют вывезти с территории бывшего хлорного цеха в Амурске

С 2011 по 2018 год здание хлорного цеха было демонтировано и обезврежено Фото: Правительство Хабаровского края

Хлорный цех ликвидированного «Амурскбумпрома» будет демонтирован. Напомним, что спустя много лет после закрытия отголоски бурной деятельности предприятия продолжают отравлять окружающую среду. В частности, загрязнена земля под комбинатом.

С 2011 по 2018 год здание хлорного цеха было демонтировано и обезврежено. Деньги на это выделялись из краевого и федерального бюджетов. До конца проблему решить не удалось - необходимо рекультивировать не только участок, на котором стоял цех, но и всю территорию комбината.

- Мы склоняемся к тому, что нужно вынуть все строительные конструкции, грунт и вывезти их на производственные площадки единого оператора по обращению с отходами I-II класса опасности. Общий объем составит 36,5 тысячи тонн. Рекультивированный участок потом может использоваться для размещения производственных объектов или иной, необходимой городу инфраструктуры, - сообщил «КП» Александр Гапонов, руководитель экологической группы проекта от «Тихоокеанского государственного университета».

Напомним, что последствия работы химических производств продолжают ликвидировать в регионе. В эфире радио «КП»-Хабаровск» Михаил Дегтярев рассказывал о судьбе Амурского целлюлозно-бумажного комбината и Сернокилотного завода в Комсомольске.