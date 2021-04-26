Ледоход в Хабаровском крае: в Ванинском районе ожидается подтопление
Фото: Петр МОЛОТОВ
Ледоход на реках в Хабаровском крае еще находится в активной фазе. Как сообщают в Дальневосточном УГМС, сейчас из-за затора в Ванинском районе на реке Тулучи в течение нескольких дней ожидается подъем воды и подтопление участков местности в Хуту. Опасности подвергнутся частные владения, расположенные на низинах.
- Местные власти мониторят обстановку. При необходимости спасатели будут оперативно реагировать. Жителям населенного пункта рекомендуют предпринять меры по сохранению имущества и личной безопасности, - предупредили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На вчерашний день 25 апреля в Хабаровске вода упала до отметки в 141 сантиметр. То есть на 36 сантиметров.
Сейчас лед идет в районе Малмыжа. Граница вскрытия подходит к Комсомольску. За сутки вода поднялась здесь на 67 сантиметров и это не предельная отметка. Здесь могут быть навалы льда, как недавно в Хабаровске.
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