Ледоход в Хабаровске: глыбу с набережной не могут убрать, пока не очистится Амур

. По пути торос снес металлические ограждения и вырвал бетонные опоры Фото: Петр МОЛОТОВ

Ледоход в Хабаровске 22 апреля устроил переполох. Напомним, что ледяная глыба наползла на пешеходную зону центральной набережной краевой столицы. По пути торос снес металлические ограждения и вырвал бетонные опоры. Однако пока устранить ущерб невозможно.

Ледяная глыба начала вздыматься около полудня, когда по набережной прогуливались редкие хабаровчане. Торос вырос над пешеходной зоной за считанные секунды. На многочисленных видео заметно, как зеваки отпрыгивают от взбунтовавшейся стихии, попутно доставая телефоны, чтобы снять невиданное явление.

Оказалось, что произошедшему есть вполне простое объяснение. Амур у Хабаровска очистился ото льда несколько дней назад, а вот верховье реки и притоки только начали освобождаться от оков. Вторая волна льдин добралась до краевой столицы, оказалась прижата к правому берегу, дальше дело оставалось за течением. Более подробно об этом явлении (кстати, оно называется «навал льда на берег») «КП»-Хабаровск» рассказал ученый.

Для города подобное явление - редкость. Обычно лед выходит на берег там, где люди не живут. Например, аналогичная ситуация 22 апреля случилась на почти необитаемом Большом Уссурийском острове. Также ледяные горы вышли на комсомольскую трассу из озера Гасси. Ущерб, который лед причинил набережной, оценить пока сложно. Известно, что снесено четыре пролета ограды и верхние бетонные опоры.

- Полную оценку повреждений мы сможем дать только тогда, когда пройдет ледоход в Хабаровске. Из-за этого в данный момент принять решение о расчистке пешеходной зоны мы тоже не можем. Не все устье реки освободилось и, вполне возможно, что будет движение даже того льда, который находится на набережной, - рассказала «КП»-Хабаровск» Марина Лоскутникова, первый заместитель министра культуры Хабаровского края.

Новый природный временный памятник огорожен, за ним идет круглосуточное наблюдение, чтобы никто не пострадал. Гидрологи прогнозируют, что обстановка на Амуре стабилизируется к концу недели.

Врио губернатора Хабаровского края поручил как можно скорее разобраться в ситуации. Свою проверку организовала прокуратура региона.

- В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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