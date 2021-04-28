Из-за дождя в Хабаровске отменили репетицию парада Победы 28 апреля
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Сегодня в краевой столице плохая погода, с ночи моросит дождь и пасмурно. В связи с ухудшением погодных условий была отменена запланированная репетиция парада Победы в центре города. Об этом сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Восточном военном округе.
На данное время ограждения с парковок убраны, а участники парада не выстраиваются в колонны, как это было двумя днями ранее на первой репетиции, когда уже с обеда отряды выстраивались и готовились к маршу.
Напомним, на время репетиций в краевой столице будут перекрывать несколько улиц. Водителей призывают заранее прокладывать маршруты с учетом ограничений движения.
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