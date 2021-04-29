Еще один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не удается Хабаровскому краю пока справиться с жестокой болезнью, которая повадилась забирать жизни людей. Коронавирус - все еще главная тема всех разговоров и опасений. За прошедший день, 28 апреля, этот вирус снова унес человеческую жизнь. К сожалению, регистрируются каждый день все новые заболевшие. Вот и за прошлые сутки таких оказалось 25. Все же есть и положительная динамика - выздоровевших ежедневно больше, чем новых заболевших. За прошедший день выписали по выздоровлению 37 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- На данный момент еще восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ, - рассказали в минздраве.

Что касается заболеваемости за прошлый день, то больше всего заболевших снова в краевой столице, здесь таких 12 человек. В Хабаровском районе заболели шесть человек. В Городе юности четыре, а в Комсомольском, Вяземском и Амурском районах за сутки заболели по одному жителю.

В регионе идет массовая вакцинация, 2 мая прививочные пункты будут устроены у храмов.

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