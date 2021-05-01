Трое человек находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса в Хабаровском крае

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Хабаровске Фото: Андрей КАРА

В Хабаровском крае за минувшие сутки (30 апреля) коронавирусом заразились 22 человека. Все заболевшие находятся на изоляции и под присмотром врачей. Новых смертей не зарегистрировано.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Хабаровске - 17 человек. По одному заболевшему в Комсомольске, Хабаровском, Бикинском, Охотском и Амурском районах. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

С начала пандемии в крае ковид нашли у 51687 человек. Справились с опасной инфекцией 49567 пациентов, 33 из них выписались за минувшие сутки. Борются с коронавирусом 1740 жителей региона, 302 - в стационаре. Ковид унес жизни 380 человек.

В тяжелом состоянии находится трое пациентов, один - на аппарате ИВЛ. Всего в регионе развернуто 445 коек, из них свободных - 143.

В регионе идет массовая вакцинация, 2 мая прививочные пункты будут устроены у храмов.

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