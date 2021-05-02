Жители Хабаровского края могут поучаствовать в конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край может стать участником Всероссийского конкурса рисунков «Моя семья, моя Россия». Прием заявок стартовал сегодня, 2 мая и продлится до конца месяца. принять участие могут как взрослые, так и дети. Победителей ждут ценные призы – путевки в детские лагеря, экскурсии, гаджеты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Цель конкурса – сохранить и утвердить нравственные ценности общества и семьи, как фундаментальной ячейки общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного, научного и творческого потенциала страны, - сказали в правительстве. – организаторы отметили, что участвовать могут все граждане страны, причем не важно, есть ли специальное образование. конкурс – возможность для новичков «засветиться».

Всего три номинации: «Россия будущего глазами ребенка», «СемьЯ», «Защита жизни до рождения – образ материнства», подать работы можно в каждой номинации, но лишь по одной. Оценивать работы будут в блоках «Дебют» и «Профессионал», в них по возрастам. заявку можно подать на официальном сайте платформы.

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