В Хабаровском крае от коронавируса умер еще один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Хабаровском крае зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом. Сейчас в госпиталях региона на лечении находятся 1719 человек, из них 315 лечение получают в стационаре, а 1404 амбулаторно. Коронавирус забрал жизнь еще одного человека 2 мая. Врачи борются за жизни троих «тяжелых» пациентов, еще один человек подключен к аппарату ИВЛ.

- Выздороветь смог 31 пациент, что на три человека меньше, чем сутками ранее, - сообщили в краевом минздраве. - В Хабаровском крае сейчас развернуто 445 коек. При этом свободно 130 штук.

В Хабаровском крае продолжается активная вакцинация от коронавируса. Вчера мобильные пункты развернулись у главных городских храмов, соборов и приходов.

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