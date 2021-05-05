Появился список ресторанов Хабаровска, где дают скидку за прививку от коронавируса Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

С 1 мая хабаровчане могут получить скидку в заведениях общепита, предъявив прививочный сертификат. Об этом сообщили в ходе оперативного штаба по коронавирусу. Планировалось, что скидки достигнут 25%, однако в конечном итоге максимальное снижение чека равно 15%.

- Сертификат о вакцинации можно показать и в электронном виде, с помощью сервиса «Госуслуги». Скидка от партнеров будет действовать в течение полугода, - рассказал Андрей Веретенников, председатель правления общественной организации «Ассоциация рестораторов Хабаровского края».

Скидка в 15% будет действовать в заведении:

- «Куши Суши» (улица Ленинградская, 29).

Скидка в 10% ждет посетителей:

- ресторана «Ханами» (улица Тургенева, 48);

- сети столовых «Ложка» (точки по улицам Ленинградская, 58, Дикопольцева, 29, Карла Маркса, 68, Шевченко, 6А);

- «Темпо Пицца» (точки по улицам Муравьева Амурского, 36 и Дикопольцева, 29);

- кафе «Гости» (улица Ленинградская, 18);

- кафе «Иван Ван» (улица Ленина, 31);

- ресторана «Режент» (Амурский бульвар, 43);

- ресторана «Версаль» (Амурский бульвар, 46а);

- кафе «Ирон Кабис» (улица Дзержинского, 65);

- кафе «Колба#Сабар» (улица Муравьева-Амурского, 4);

- кафе «Аль Денте» (точки по улицам Ленина, 51 и Муравьева-Амурского, 31);

- кафе «Сокольники» (улица Алексеевская, 1);

- магазин «Аромасервис» (улица Серышева, 22);

- ресторан «Шангрила» (улица Выборгская, 55А);

- кафе «Сахли» (улица Волочаевская, 11);

- кафе «Корея» (точки по улицам Карла Маркса, 74А, Ленина 46, Большая, 88).

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